17 - Dialogue sur la politique européenne de cohésion

le mardi 29 mai 2018

L’Association française du Conseil des communes et régions d’Europe (Afccre) organise, avec la Région et la Communauté d’agglomération de La Rochelle, la rencontre “Dialogue sur la politique europénne de cohésion”, le mardi 29 mai à La Rochelle. Après l’intervention en ouverture d’Isabelle Boudineau, vice-présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine en charge de l’Europe et de l’International, une table ronde réunira le président de la Région, Alain Rousset, et le président de la CDA, Jean-François Fountaine, autour du thème “Echanges sur les perspectives et les recommandations pour l’avenir”. Des témoignages d’acteurs locaux, bénéficiaires de fonds européens, sont également au programme.

+ Dans le cadre de la politique européenne de cohésion, “les territoires de la Nouvelle-Aquitaine ont bénéficié d’importantes dotations européennes au cours de la période 2014-2020”. Elles apportent “un soutien et une contribution déterminante au développement et à l’attractivité du territoire régional et de ses agglomérations”. Information : Facebook, Région Nouvelle-Aquitaine

www.nouvelle-aquitaine.fr