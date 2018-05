33 - Sommet de l’économie positive à Bordeaux

le jeudi 31 mai 2018

Solylend, plate-forme de prêts participatif pour projets éco-durables innovants Solylend, portée par la start-up girondine éponyme (lire par ailleurs le 16h/APS n° 3545), organise le 1er “Impact Summit”, le jeudi 31 mai à Bordeaux. Cet événement réunira des entreprises girondines telles que Sunna Design (spécialiste des systèmes d’éclairage public solaire à LED - voir par ailleurs l’hebdo/APS n° 2084), Entomo Farm (spécialisé dans la culture d’insectes via un modèle coopératif - lire par ailleurs le 16h/APS n° 3780) ou encore Beyond The Sea pilotée par le navigateur Yves Parlier qui développe un projet d’ailes de traction pour bateaux et navires (l’hebdo/APS n° 1934). Et, sont attendus également Audrey Pulvar, présidente de la Fondation pour la nature et l’homme (FNH) ainsi que Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique. Plusieurs tables rondes sont au programme. Elles s’articuleront autour des questions “Quels avenir pour l’agriculture ?”, “Comment faciliter le financement et le développement des énergies renouvelables ?” ou encore “Quels modèles économiques pour la gestion des déchets ?”. Des change makers (acteurs du changement) interviendront également lors de courtes conférences (successives) pour présenter vision et/ou solutions.

+ La Région Nouvelle-Aquitaine, Bpifrance, la BPCA et EY sont notamment partenaires de l’événement.

