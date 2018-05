L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

19 - Tout savoir sur LinkedIn

le mardi 12 juin 2018le mardi 19 juin 2018le mardi 26 juin 2018

Cybercorrèze, l’agence départementale du numérique, organise sur son territoire plusieurs rendez-vous “P’tit déj du numérique” qui seront consacrés au réseau social professionnel LinkedIn. Il s’agira notamment de savoir “Pourquoi et comment utiliser LinkedIn pour son activité”. Sandrine Beaubert de Cybercorrèze dispensera ses conseils pour maîtriser et optimiser sa présence sur LinkedIn. Un focus est également prévu sur les nouveautés du réseau en 2018. Toutes les clefs seront ainsi données “pour créer une présence sur LinkedIn efficace et performante”.

Ces rencontres se dérouleront les trois derniers mardis du mois de juin : le 12 à Tulle, le 19 à Brive et le 26 à Ussel.

Inscriptions : www.cybercorreze.net