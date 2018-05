L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

86 - “Cher stress, maintenant c’est moi qui commande !”

le jeudi 31 mai 2018

Le radec (regroupement d’acteurs pour le développement économique châtelleraudais), la pépinière d’entreprises René Monory et la Communauté d’agglomération Grand Châtellerault organisent un atelier le jeudi 31 mai à Châtellerault. Il portera sur le thème “Faire de son stress un allié”. Au cours de cette matinée, il s’agira de comprendre les mécanismes du stress et le rôle du cerveau, d’aborder les besoins du cerveau pour un fonctionnement optimal et d’apprendre à lutter contre le stress.

Inscriptions : valerie.gouzien@grand-chatellerault.fr