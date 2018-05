16 - Forum de la croissance verte à Angoulême

le mardi 5 juin 2018

Le Forum de la croissance verte aura lieu le mardi 5 juin à Angoulême. Cet événement organisé par la Région Nouvelle-Aquitaine a pour objectif de réunir les entreprises et les territoires “qui recherchent des solutions afin de diminuer leur empreinte environnementale”. Et pour rencontrer l’écosystème des filières vertes, six pavillons thématiques permettront de découvrir des services et/ou produits innovants : Bâtiment et éco-construction / Stockage d’énergie / Energie et mobilité / Economie circulaire / Gestion de l’eau / Financements innovants des filières vertes. Au programme également de cette journée dédiée aux professionnels, des rendez-vous d’affaires, une conférence plénière sur “Les financements innovants des filières vertes” avec l’intervention notamment de Patricia Laurent, directrice de la rédaction de Green Univers et cinq ateliers sur des sujets d’actualité animés par des experts dont l’un, intitulé “Atelier batteries : les stratégies européennes, nationale et régionale Nouvelle-Aquitaine de la filière”, se déroulera en présence du président de la Région Alain Rousset. Enfin pour cette 13e édition, le président de la Région Alain Rousset souligne deux nouveautés : “le lien vers le secteur du digital, à travers l’impact du numérique sur des secteurs comme l’eau ou l’énergie ; de l’autre, une ouverture à l’International, avec la venue des délégations des cinq pays du nord de l’Europe - Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Islande”.

Inscriptions : www.forum-croissance-verte.fr