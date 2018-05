40 - Journée “Matériaux biosourcés” à Domolandes

le vendredi 15 juin 2018

Le pôle CREAHd (construction ressources environnement aménagement & habitat durables) Nouvelle-Aquitaine organise une journée CREAHd’tive le vendredi 15 juin au sein de sa nouvelle implantation, sur la technopole Domolandes à Saint-Geours de Maremne (l’hebdo/APS n° 2077). Elle s’articulera autour des “Matériaux biosourcés”. Destinée aux acteurs de la construction “souhaitant s’informer et échanger autour des pratiques, des innovations et des possibilités constructives qu’offrent ces matériaux”, cette rencontre sera rythmée par des interventions d’experts avec notamment l’ADEME (“Les biosourcés : une nécessité à encadrer) ou l’entreprise Exte Berri, spécialisée en réhabilitation du bâtiment ancien (“Rénovation du bâti ancien : utiliser les biosourcés à bon escient”), des présentations de projets (“Construction paille à Salies”, “Rénovation d’un corps de ferme en Béarn...), des retours d’expériences sur l’usage des biosourcés et enfin des tables rondes “Les biosourcés, pertinence, efficacité et points de vigilance” et “Filières et régionalisation, exemples de la paille et du chanvre”.

Inscriptions : www.creahd.com/agenda