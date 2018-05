L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

87 - Ordonnances Macron : Les nouvelles pratiques RH

le vendredi 25 mai 2018

Les étudiants en licence professionnelle métiers de la GRH - assistant juridique ressources humaines au département GEA (gestion des entreprises et des administrations à l’IUT du Limousin organisent un colloque sur les “Nouvelles pratiques RH, à la lumière des ordonnances du gouvernement Macron”, le vendredi 25 mai à Limoges. L’objectif de cette journée, où seront présents avocats, directeurs d’entreprises, enseignants, syndicats, étudiants, sera de dresser le “bilan de huit mois d’application des nouvelles dispositions en droit du travail”. Le matin, les échanges s’articuleront autour des modifications engendrées par les ordonnances Macron - création du comité social et économique, repositionnement de la négociation de branche, renforcement de la négociation collective d’entreprise, sécurisation des relations de travail. Et l’après-midi, deux tables rondes porteront sur “La nouvelle rupture du contrat de travail” et “La nouvelle représentation du personnel”.

Inscriptions : colloqueajrh@gmail.com