33 - Conférence-débat : Et si on devenait agile ?

le mardi 5 juin 2018

Le Village by CA Aquitaine organise une conférence avec débat intitulée “De la start-up à un grand groupe : et si on devenait agile ?”, le mardi 5 juin à Bordeaux. Elle sera animée par Laurent Fouache, directeur associé chez Exalt et coach agile certifié.

Incriptions : page facebook Le Village by CA Aquitaine