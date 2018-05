86 - Futur : IA, la dernière invention de l’Homme ?

le lundi 28 mai 2018

La Région Nouvelle-Aquitaine organise la première conférence de l’Université du futur, le lundi 28 mai à Poitiers. “A l’image de ce qui existe aux Etats-Unis, en Angleterre ou en Allemagne, l’Université du Futur est un outil d’anticipation et de réflexion sur la révolution numérique, et ses conséquen- ces vertigineuses sur l’ensemble de la société” et “Une bonne politique ne se contente plus de gérer le présent, elle doit anticiper l’avenir pour préserver ses leaderships et en créer de nouveaux”. Les plus grands spécialistes des nouvelles technologies échangeront sur le thème “Intelligence artificielle, la dernière invention de l’Homme ?”. Il s’agira notamment de mesurer l’impact de l’IA sur l’économie, l’emploi, la sécurité et la santé.

+ Cet événement se déroulera en présence notamment de Pascal Picq (anthropologue, Collège de France), du général Denis Mercier (commandant suprême de l’OTAN), de Nicolas Bouzou (économiste), de Nicolas Miailhe (Harvard), Jurgi Camblong (biologiste), André Pietri (entrepreneur), Alain Clayes (maire de Poitiers), Pierre Corvol (médecin, Collège de France). Les prochaines conférences Université du Futur sont programmées à Bordeaux en septembre et à Limoges en novembre prochain.

Inscriptions : https://u-futur.org