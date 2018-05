L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

Conférence : Levez des fonds avec l'ICO

le vendredi 25 mai 2018

L’avrul (agence pour la valorisation de la recherche universitaire du Limousin) organise, en partenariat avec la Communauté d’agglomération Limoges Métropole et le label French Tech Limoges Métropole, une conférence sur le thème “Levez des fonds avec l’ICO (Initial Coin Offering)”, le vendredi 25 mai à Limoges. Elle sera animée par Alexandre Stachtchenko, cofondateur de Blockchain Partner et président de l’association Chaintech, qui abordera 5 points clefs : La confiance du Web et l’émergence des crypto-monnaies ; Les fondamentaux de la blockchain ; Comprendre le fonctionnement d’une ICO ; Identifier les avantages et les risques d’une ICO ; Les nouvelles règles de la "token economy".

+ A noter que cet événement se déroulera en présence de Gérard Vandenbroucke, président de la Communauté d’agglomération Limoges Métropole et d’Alexis Coulon, vice-président du Directoire de la Banque Tarneaud.

Inscriptions : avrul-incubateur@unilim.fr