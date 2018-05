L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

16 - Création : Quel statut pour votre future entreprise ?

le vendredi 8 juin 2018

La CCI Charente organise un atelier thématique consacré à la création et à la reprise d’entreprise intitulé “Quels choix juridiques, fiscaux et sociaux ?”, le vendredi 8 juin à Cognac. Au cours de cette matinée, il s’agira d’aborder l’ensemble des points clés permettant ainsi de choisir “un statut adapté à votre future entreprise”. Au programme : les statuts juridiques (secteurs d’activité, critères de choix d’une structure, situation matrimoniale...), les impacts fiscaux (régimes et catégories d’imposition, la TVA...) et le statut social (affiliations obligatoires, assimilé salarié ou non salarié, régime de droit commun...).

Inscriptions : 05 45 36 32 32