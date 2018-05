L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

64 - Business dating avec le cluster Tourisme Béarn

le lundi 18 juin 2018

Le cluster Tourisme Béarn organise son 3e Business dating, le lundi 18 juin à Pau. L’objectif ? Réunir les professionnels et acteurs du tourisme en vue d’étoffer l’équipe des adhérents et “Faire du Béarn une destination phare”.

+ Créé en 2017, le cluster Tourisme Béarn a pour mission de fédérer et coordonner la stratégie de développement des entreprises touristiques du territoire.

Inscriptions : am-hauser@pau.cci.f