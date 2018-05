L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Seven Touch, tournoi de rugby interentreprises

le vendredi 25 mai 2018

L’agence de développement économique de la rive droite de Bordeaux Hauts de Garonne Développement et la mairie de Lormont organisent le tournoi de rugby interentreprises “Seven Touch” (12e édition), le vendredi 25 mai à Lormont. La matinée sera consacrée à une conférence sur le thème “Esprit d’équipe, esprit d’entreprise, même combat” qui sera animée par Yannick Jauzion, ancien joueur de l’équipe de France et du stade Toulousain. Et l’après-midi, le tournoi de rugby touché réunira 27 entreprises sur le terrain.

Information et inscriptions : 05 57 54 32 50