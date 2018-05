L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Afterwork Inno’vin : L’innovation à votre portée

le jeudi 24 mai 2018

Le cluster Inno’vin Cognac + Bordeaux Nouvelle-Aquitaine organise un afterwork, le jeudi 24 mai à Villenave d’Ornon. Il portera sur le thème “L’innovation à votre portée” et aura pour objectif de “vous aider à concrétiser votre projet et à le financer... et ainsi, à vous différencier par l’innovation !”. Cette rencontre se déroulera en 2 parties. La première sera consacrée à la présentation d’exemples de projets accompagnés par Inno’vin : Exapta (outil d’aide à la décision pour la planification des travaux viticoles), Calibaie (procédé de sélection des raisons par calibrage des baies), Almamavi (essais en plein champs pour une nouvelle solution de biocontrôle biodégradable) , Vignalex (procédé de traitement automatique des effluents viticoles ou vinicoles et valorisation agronomique des déchets organiques par compostage), Premium grape selector (sélection qualitative des grappes de raisin de premier choix) ainsi que celui initié par la Cave d’Irouleguy (Caractérisation du terroir d’Irouleguy). La seconde sera axée sur les financements mobilisables “pour vos projets” - CIR, CII, JEI et les différents dispositifs de financement public.

+ A noter que Lydia Héraud, conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine à la délégation des vins et spiritueux interviendra en ouverture de l’afterwork. Inscriptions : www.innovin.fr