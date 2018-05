33 - Conférence internationale sur les matériaux composites en fibres de carbone (congrès IC3) à Arcachon

du lundi 4 juin 2018 au mercredi 6 juin 2018

La 6e conférence internationale sur les matériaux composites en fibres de carbone se déroulera du lundi 4 au mercredi 6 juin au Palais des congrès d’Arcachon. Cet événement biennal, organisé par Avantage Aquitaine, est sous la présidence de Jean-Luc Macret de la direction de la recherche d’ArianeGroup.

Objectif. IC3 “sera l’occasion pour les industriels, les start-up, les utilisateurs de matériaux composites de haute performance et le monde de la recherche de se rencontrer pour échanger et partager leur expérience. Différents secteurs seront représentés : aéronautique et spatial, BTP, construction navale, éolien, ferroviaire, loisirs...”.

Programme. Plus de 150 participants qui “représentent le plus haut niveau de compétences mondiales dans le domaine des matériaux composites” sont attendus, principalement des pays européens mais aussi du Canada, des USA, du Maroc et de Macédoine. Prés de 50 interventions sont prévues sous forme de plénières, présentations techniques et scientifiques ou encore tables rondes. Les intervenants “partageront leurs expériences sur l’ensemble du cycle de vie d’un matériau composite, depuis la conception préliminaire, le calcul et la justification, la fabrication et le contrôle, la maintenance et la réparation, jusqu’au démantèlement et le recyclage”.

Information et inscriptions : www.avantage-aquitaine.com