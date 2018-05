17 - Les Assises nationales du nautisme et de la plaisance à La Rochelle

du mardi 29 mai 2018 au mercredi 30 mai 2018

La 1ère édition des Assises nationales du nautisme et de la plaisance se déroulera le mardi 29 et mercredi 30 mai à l’Espace Encan à La Rochelle. Cet événement, qui s’inscrit dans le prolongement des Assises de l’économie de la mer, qui ont eu lieu dans cette même ville l’an dernier, est organisé par le groupe Sipa/OuestFrance en partenariat avec la Confédération du nautisme et de la plaisance mais aussi la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Charente-Maritime, le Port de Plaisance et le Grand Port Maritime de La Rochelle. Le développement et l’innovation seront au “cœur du programme de ces Assises”.

Objectif. Ce nouveau rendez-vous vise à rassembler l’ensemble des décideurs et acteurs de la filière (constructeurs, équipementiers, sociétés de services, fédérations sportives mais aussi élus et responsables politiques…) en vue d’échanger et de débattre pour mieux appréhender l’avenir.

Programme. Près de 30 intervenants “de haut niveau” (élus, dirigeants d’entreprises, navigateurs...) sont annoncés. Ces Assises commenceront avec les interventions des présidents Jean-François Fountaine (Communauté d’agglomération de La Rochelle ; fondateur du chantier naval Fountaine Pajot), Yves Lyon-Caen (Confédération du nautisme et de la plaisance), Dominique Busserau (Département de la Charente-Maritime) et enfin Alain Rousset (Région Nouvelle-Aquitaine). Plusieurs grandes thématiques seront développées pendant ces 2 journées. “Nautisme - Plaisance et développement durable” abordera notamment les questions “Comment concilier la pratique des activités nautiques et la protection de l’environnement ?” ou encore “Planification maritime et développement durable : quelle place pour la plaisance ?”. Le thème “Nouveaux services, nouveaux plaisanciers, nouveaux usages” réunira notamment Loic Bonnet (fondateur de Dream Yatch Charter), Jean-Michel Gaigné (président de TransEurope Marinas), Jean-Claude Méric (vice-président de la Fédération française des ports de plaisance)... pour échanger sur “Le port de plaisance, acteur majeur du développement touristique”. D’autres professionnels s’interrogeront également sur “Comment conquérir un nouveau public ?“ (Thibaut Brandicourt/responsable grands événements & communication de la société des régates rochelaises, etc.), “Comment promouvoir la plaisance et le nautisme ?” (François Goulard /président du Conseil départemental du Morbihan, etc.). Autre grand thème développé “Quels produits et services pour demain ?” où 5 entreprises innovantes échangeront avec Hervé Gastinel, président du groupe Bénéteau, lors d’une “séquence innovation”. Il s’agira aussi de nourrir les réflexions autour des questions “Quels bateaux pour les pratiques de demain ?” (Stephan Constance, vice-président de la Fédération des industries nautiques), “Quelles technologies au service de la conception ? (Denis Juhel/président-directeur général de Mer Forte), “Le bateau connecté, pour quoi faire ? (Ivain Bignonet/directeur de Kara Technology, etc.), “Le bateau volant : pour quel public ?” (Bertrand Castelnerac/directeur de SEAir, etc.). Et au programme également, l’intervention d’un grand témoin, le navigateur Yves Parlier, sur le bateau de demain.

+ L’agglomération rochelaise “affiche aujourd’hui la plus grande concentration nationale d’entreprises de la filière nautique”. Information et inscriptions : www.assisesdunautisme.fr