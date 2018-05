64 - A Pau, les Journées de l’habitat

du jeudi 17 mai 2018 au vendredi 18 mai 2018

La Maison de l’Habitat et la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées organisent les “Journées de l’habitat”, le jeudi 17 et le vendredi 18 mai à Pau. L’objectif de cet événement est de donner “un coup de projecteur sur le sens et la cohérence de l’ensemble des actions qui ont été réalisées sur l’agglomération de Pau, des dispositifs qui ont été associés, des méthodes de travail collaboratives qui ont été initiées. Pour aboutir in fine à une stratégie partagée de l’habitat, qui se traduit au quotidien par une réelle plus-value, tant pour l’individu que pour la collectivité”. Et afin de continuer à nourrir la réflexion locale, ces avancées seront mises en perspectives avec d’autres expériences menées sur d’autres agglomérations. Au programme : une plénière avec notamment un zoom sur “La stratégie de l’habitat Pau Béarn Pyrénées : ses valeurs, ses axes, ses outils, ses dispositifs et ses méthodes” ainsi q’une intervention de l’Observatoire immobilier du Sud Ouest (OISO) sur le sujet “Investir dans le marché immobilier de l’agglomération Pau, des visites de sites (quartier Saragosse, opérations innovantes, logement dédié aux jeunes, personnes âgées...) et des ateliers thématiques (“Bien vieillir dans mon quartier”, “Accéder à la propriété”, “Habiter dans un quartier en rénovation urbaine, l’exemple du quartier Saragosse”...). A préciser que le président de la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, François Bayrou, interviendra en introduction des débats sur le “PHL au cœur du projet d’attractivité du territoire, comment faciliter les mobilités résidentielles ?”. Enfin, une soirée sur le thème “J’ai choisi l’habitat participatif” est prévue le jeudi soir.

Information : www.aquitaine-pqa.fr