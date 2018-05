L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Forum Vape in progress à Bordeaux

le lundi 28 mai 2018

La Fédération interprofessionnelle de la vape (FIVAPE) organise, en partenariat avec Afnor Normalisation, le forum “Vape in Progress” le lundi 28 mai à Bordeaux. Au cours de cette journée, il s’agira d’aborder les enjeux et les perspectives économiques “de cette filière innovante en plein expansion”. Trois conférences réuniront plusieurs professionnels et experts autour des thématiques : “La vape en France : l’affirmation d’un savoir-faire” - “Pros et consom’acteurs : quel écosystème ?” - “Vape, santé et économie : quel enjeux pour demain ?”.

Inscriptions : www.vapeinprogress.info