87 - Le design pour innover en agroalimentaire

le mercredi 16 mai 2018

L’Association régionale des industries alimentaires de Nouvelle-Aquitaine (ARIA) et l’Ecole nationale supérieure d’art de Limoges organisent une rencontre sur le thème “Le design pour innover en agroalimentaire”, le mercredi 16 mai à Limoges. La matinée sera consacrée à un atelier technique intitulé “Du produit au packaging : designez et protégez votre identité de marque” où interviendront Françoise Tardivel de l’agence de design packaging Tatami et Marie Mothes du cabinet de conseil en propriété industrielle Aquinov. Elles apporteront notamment leur expertise autour des questions “Comment appuyer sa différenciation par l’identité packaging et design ?”, “Comment protéger son identité ? Quel est le bon timing ?”, “Pourquoi se protéger par le droit des marques, des dessins et des modèles industriels ?”. L’après-midi sera dédiée au retour d’expérience du partenariat entre l’ENSA Limoges (intervenante : Anne Xiradakis, designer et enseignante en charge du projet) et des entreprises agroalimentaires Valade Groupe (transformation et conservation des fruits - intervenant : Frédéric Mons, responsable marketing) et L’Atelier de la châtaigne (épluchage et transformation de la châtaigne - intervenant : Alexei Delouis, gérant) autour du projet “Design culinaire : étude de nouveaux scénarios de consommation des produits”. Et, une table ronde réunira Annick Simaunaud, chargée d’affaire économie et innovation à la Région Nouvelle-Aquitaine, Jean-Pierre Meunier, président du Pôle aliments et santé de La Rochelle et Emmanuelle Deplanche, chargée d’affaire transformation des entreprises au sein de l’ADI Nouvelle-Aquitaine autour de la question “Quels accompagnements sur le territoire Nouvelle-Aquitaine ?”. Il s’agira d’échanger sur les dispositifs régionaux en place favorisant la performance par le design.

Inscriptions : www.aria-nouvelle-aquitaine.com