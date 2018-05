L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

40 - Café de la création à Mont de Marsan

le vendredi 8 juin 2018

Le Crédit Agricole Aquitaine “qui souhaite valoriser l’initiative et encourager le développement d’entreprises en Aquitaine” organise un Café de la création le vendredi 8 juin à Mont de Marsan. Au cours de cette matinée, les porteurs de projets, pourront poser leurs questions aux différents acteurs de la création d’entreprise : expert-comptable, avocat, conseiller bancaire, représentants de la CCI, de la CMA, de réseaux d’accompagnement... Et pour les experts, c’est également “une opportunité pour se rencontrer et tisser un réseau économique sur le territoire”.

Inscriptions : cafesdelacreation@ca-aquitaine.fr