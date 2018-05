L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Digital experience à Bordeaux

le jeudi 31 mai 2018

Le groupe AZEO organise, en partenariat avec Microsoft, “Digital experience Bordeaux - L’événement de l’intelligence numérique qui rassemble les acteurs de la DSI et métiers de la région Aquitaine”, le jeudi 31 mai à Bordeaux. Cette journée de conférences, de tracks et de sessions d’experts sera dédiée “à votre transformation numérique”. Avec les spécialistes du groupe, qui “témoigneront de leur expertise technique fondée sur des expériences terrain et leurs convictions”, il s’agira d’aborder la multitude de sujets numériques et technologiques : cloud, IoT, GDPR, digitalisation, Intelligence artificielle, Data Science, HoloLens, Containers...

+ Le groupe AZEO “est un partenaire de l’éditeur Microsoft, à la fois leader et influenceur dans le domaine de l’innovation, du consulting et de l’expertise numérique”.

Inscriptions : http://go.azeo.com/digitalexperience