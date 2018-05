L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

17 - Royan : Info chrono, 60 mn pour s’informer

le jeudi 24 mai 2018

A Royan, le prochain rendez-vous “Info chrono” est programmé le jeudi 24 mai. Il portera sur le thème “Je m’informe des nouvelles obligations”. Ce programme est organisé par la CCI Rochefort et Saintonge et s’adresse aux professionnels, commerçants et chefs d’entreprise. Il a pour objectif de faire le point en 1 h maximum sur un sujet précis et/ou d’actualité.

Inscriptions : 05 46 06 80 80