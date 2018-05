L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Comment choisir son statut juridique ?

le jeudi 17 mai 2018

L’agence de développement économique de la rive droite de Bordeaux Hauts de Garonne développement organise un atelier autour de la création d’entreprises intitulé “Choisir son statut juridique”, le jeudi 17 mai à Floirac. Les intervenants, le cabinet Extencia et Co-Actions, préciseront l’importance de cette étape pour le bon développement du projet. Ensuite, ils aborderont les critères pour bien choisir son statut et de quelles façons il est possible d’être accompagné dans les démarches.

Inscriptions : 05 57 54 32 50