16 - RPS, de quoi parle-t-on ?

le mardi 29 mai 2018

L’Aract Nouvelle-Aquitaine et la Carsat Centre Ouest organisent un petit déjeuner sur le thème “RPS, de quoi parle-t-on ?”, le mardi 29 mai à Champniers. Il s’agira d’aborder comment agir pour prévenir, au sein de son entreprise, association ou établissement, les situations de stress, d’épuisement au travail, de conflits entre salariés et sur quoi agir. Cette réflexion sera menée au travers de cas pratiques autour des RPS (définition, causes, conséquences) et de la prévention des RPS (exemples concrets de démarche, points de vigilance).

Inscriptions : www.nouvelle-aquitaine.aract.fr