47-24-19-86 - CETA Europe - Canada : quels avantages ?

CCI International Nouvelle-Aquitaine organise, en partenariat avec le réseau Entreprise Europe, la Douane, la Direction générale du Trésor/Direccte et Business France, plusieurs rencontres sur le thème “CETA Europe - Canada : quels avantages pour votre entreprise ?”. Au programme : “Découvrez les opportunités à l’export offertes par ce nouvel accord. Sécurisez et simplifier vos échanges de marchandises et de services avec le Canada”.

Rendez-vous à Agen, le jeudi 17 mai, à Coulounieix Chamiers le mardi 29 mai, à Brive la Gaillarde le mardi 5 juin et à Poitiers le mercredi 6 juin.

Inscriptions : 05 53 77 10 14