87 - Limoges : 1er Forum de l’alternance

le jeudi 17 mai 2018

La Cité des métiers de Limoges et du Limousin, la Mission Locale de l’Agglomération de Limoges, la Mission Locale rurale de la Haute-Vienne, Pôle Emploi et l’Université de Limoges organisent le “1er Forum de l’alternance”, le jeudi 17 mai à Limoges. L’objectif ? “Informer et conseiller le public sur l’offre globale de formation en matière d’alternance sur le territoire et le mettre en relation avec des entreprises qui recrutent”. Le Forum s’articulera autour de 2 espaces : “informations et conseils” et “rencontres entreprises”. Sur le premier, les publics pourront échanger avec les organismes de formation et responsables de formation de l’Université de Limoges, sur les modalités de l’alternance (types de contrat, statut, rémunération...). Sur le deuxième, les entreprises/structures en période de recrutement rencontreront les candidats pour des premiers entretiens rapides de type job dating. Parmi les secteurs représentés : industrie, numérique et web - silver economy - agriculture, eau et environnement - hôtellerie et restauration, métiers de bouche, commerce, transport et logistique - bâtiment et travaux publics.

Information : www.unilim.fr