33 - Roadshow ALLIS-NA : dernière étape à Bordeaux

le mercredi 16 mai 2018

Après Limoges en décembre 2017, Poitiers en mars dernier, le Roadshow ALLIS-NA fera une troisième et dernière étape à Bordeaux (centre Condorcet), le mercredi 16 mai. Rappelons que cet événement, première action d’ALLIS-NA (fédération des pôles et clusters santé de la région Nouvelle-Aquitaine), porte sur le thème “Le cancer, de la recherche à la prise en charge du patient”.

Objectif. Suite au regroupement des territoires d’Aquitaine, du Limousin et de Poitou-Charentes, “mettre en contact des industriels, universitaires, chercheurs et cliniciens et étendre leurs opportunités de contacts”. En organisant cet événement sur le territoire régional, “l’Alliance participe à la définition et à la constitution d’une communauté d’acteurs regroupés autour de la filière cancer qui pourra par la suite perdurer, être animée et mobilisée pour des actions ultérieures”.

Programme. Des conférences et des pitchs s’articuleront autour des thématiques suivantes : TIC / e-santé - Médecine du futur/ Bigdata - Parcours de soins du patient. Des rencontres BtoB sont également prévues en vue de “développer les opportunités de collaboration et de business entre les acteurs de la Nouvelle-Aquitaine”. Enfin à signaler qu’un concours d’innovations, dont l’objectif est de “récompenser 3 innovations dans le domaine de la lutte contre le concer”, est aussi organisé.

Information et inscriptions : cluster-tic-sante-aquitain.com