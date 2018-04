33 - Bordeaux : MEET2WIN, convention d’affaires européenne en oncologie

du jeudi 17 mai 2018 au vendredi 18 mai 2018

La convention d’affaires européenne MEET2WIN se déroulera le jeudi 17 et le vendredi 18 mai à la Cité Mondiale de Bordeaux. Cet événement sous la signature “Magnetic Bordeaux” est organisé par la plate-forme bordelaise de soutien à l’innovation en cancérologie MATWIN, filiale d’Unicancer (qui réunit l’ensemble des centres de lutte contre le cancer français) avec le soutien notamment de Sophia Genetics (lire par ailleurs le 16h/APS n° 3772). Pour cette 4e édition, MEET2WIN “cible un volume d’environ 300 acteurs européens de la chaîne de l’innovation en oncologie (grandes entreprises, biotechs, startups, mais aussi porteurs de projets, chercheurs, investisseurs, structures de valorisation, pôles, etc.)”. MEET2WIN 2017 a été le lieu de “plus de 800 rendez-vous” et a accueilli 150 entreprises.

Objectif. Fédérer l’ensemble des acteurs de la chaîne de l’innovation en oncologie autour d’une convention d’affaires européenne “entièrement dédiée à l’open innovation et à la recherche collaborative dans le domaine de l’oncologie” en vue d’“optimiser les opportunités de collaboration entre innovation académique et industrie”.

Programme. Plus de 1 000 créneaux de rendez-vous en face-à-face seront pré-programmés en vue “d’identifier des partenaires, valoriser une expertise particulière et/ou optimiser leurs opportunités de collaboration”. Une table ronde et des ateliers s’articuleront autour des “tendances actuelles de la cancérologie” où seront notamment abordés l’immunothérapie, la nano-médecine, les diagnostics précoces, l’e-santé... mais aussi sur des thèmes plus généraux tels que la médecine de précision ou la médecine numérique et digitale. Une conférence-débat “en présence d’un panel de leaders d’opinion” portera sur les différentes innovations qui “vont transformer notre système de santé” : l’intelligence artificielle, le data mining, les innovations organisationnelles, empowerment patients, etc. Enfin, “10 pitch projets en 4 mn chrono” permettront à des start-up ou des équipes académiques de présenter leurs innovations dans les domaines thérapeutique, diagnostique ou de l’e-santé.

Pour cette 4e édition, les spécialistes Nicolas Bouzou (économiste, essayiste et éditorialiste, fondateur du cabinet de conseil Asterès), Eric Baseilhac (directeur des affaires économiques, publiques et international - Leem, l’organisation professionnelle des entreprises du médicament opérant en France), Jean-Yves Fagon (délégué ministériel à l’Innovation en santé - Ministère des Solidarités et de la Santé), Maryne Cotty-Eslous (CEO - Lucine) et Catherine Testa (co-fondatrice L’optimisme & club des CHO) sont annoncés sur l’événement.

Information : matwin.fr/meet2win/