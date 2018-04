17 - Les JAS à La Rochelle : rendez-vous international innovation et nutrition

du mercredi 20 juin 2018 au jeudi 21 juin 2018

Les Journées Aliments & Santé (JAS) se dérouleront le mercredi 20 et le jeudi 21 juin à l’Espace Encan à La Rochelle. Cet événement, créé à l’initiative du Critt Agro-Alimentaire de La Rochelle en 1995, est “la plus importante convention d’affaires européenne du secteur”. L’édition 2016 a réunit 500 entreprises et près de 3 500 rendez-vous ont été pré-programmés.

Objectif. Réunir les professionnels qui souhaitent intégrer le volet nutrition santé dans leurs innovation et rencontrer l’ensemble de la filière alimentation et de la santé “indispensables au développement de votre entreprise et de vos projets” (industriels de l’agroalimentaire, pharmaceutiques et cosmétiques, du complément alimentaire, de la diététique, de l’aliment santé et nutrition animale, ingénieurs de centres d’essais technologiques, fournisseurs d’ingrédients nutritionnels et fonctionnels, distributeurs...).

Programme. Un pôle exposition regroupera plusieurs professionnels (près de 150 exposants en 2016) sur 3 grandes zones : Les centres de compétences avec les acteurs nationaux et internationaux, Les centres de compétences avec les acteurs régionaux et Les Fournisseurs (ingrédients, matériels, prestataires de services). Concernant les rendez-vous d’affaires (durée 30 mn), ils se dérouleront sur les stands et les participants pourront rencontrer jusqu’à 24 professionnels en vue “d’identifier des centres d’intérêts communs pouvant aboutir à des coopérations technologiques, industrielles et/ou commerciales”. A signaler également qu’un Espace Innovations permettra de découvrir “les tendances pour mieux innover” (plus de 12 nouveaux produits ont été présentés en 2016). Et au chapitre de la nouveauté, pour cette 12e édition, un Village start-up créé en partenariat avec La Rochelle Technopole et SkateUp Factory réunira près de 40 jeunes pousses. Celles-ci pourront aussi participer au concours de start-up des JAS La Rochelle dont le jury d’experts “s’attachera à sélectionner et à récompenser les jeunes entreprises les plus innovantes”. Enfin, des conférences “Les Start-Up sont-elles une réponse à l’innovation pour une offre alimentaire durable ?”, “Alimentation & santé : les nouvelles recettes pour développer l’offre alimentaire durable”, “Enjeux pour les IAA des circuits courts et productions locales”, “Quelles ressources durables pour le sourcing de demain ?”... ainsi que des ateliers sur des sujets d’actualités sont aussi prévus.

Information et inscriptions : www.jas-larochelle.fr