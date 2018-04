33 - L’avenir du droit du travail à Pessac

le mardi 15 mai 2018

L’association Le Café Economique de Pessac organise une rencontre intitulée “Mutations économiques et reconfigurations du travail : l’avenir du droit du travail”, le mardi 15 mai à Pessac. Les mutations en cours impactent à la fois la technologie, les organisations et les manières de travailler mais aussi le territoire “qui est l’espace concret dans lequel se déploient les stratégies de localisation, de délocalisation et plus rarement de relocalisation”. Dans le même temps, l’intervention publique est aussi modifiée “portant plus sur la flexibilité que sur la sécurité”. Dans ce contexte, l’intervenante, Isabelle Daugareilh, directrice de recherches au CNRS et du Comptrasec (centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale -Université de Bordeaux), abordera comment “l’avenir du droit du travail peut s’écrire”.

Information : cafe_economique@hotmail.fr