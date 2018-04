L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

19 - Numérique : Comment améliorer sa visibilité ?

le mardi 22 mai 2018le mardi 5 juin 2018le mardi 29 mai 2018

Dans le cadre de son dispositif les P’tits déj du numérique, l’agence départementale du numérique Cybercorrèze organise plusieurs rencontres sur son territoire. Elles porteront sur le thème “Améliorer la visibilité de son commerce ou de son entreprise sur le Web en 2018”. Pour faire découvrir sur le Web “vos produits et services”, une bonne visibilité dépend de plusieurs facteurs notamment la qualité des visuels, du référencement et des Backlinks. Laurent Pons de Cybercorrèze présentera les outils utiles et fera part de ses conseils pour “développer son image et interagir avec ses clients et prospects” sur le Web de façon optimale.

Rendez-vous le mardi 22 mai à Brive, le mardi 29 mai à Ussel et le mardi 5 juin à Tulle.

Inscriptions : www.cybercorreze.net