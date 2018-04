33 - Sélaq, salon des élus locaux et agents publics

du mercredi 23 mai 2018 au jeudi 24 mai 2018

Sélaq, le Salon des élus locaux et agents publics de la Nouvelle-Aquitaine, aura lieu à Bordeaux, le mercredi 23 et jeudi 24 mai. Au programme pendant ces 2 jours : des conférences (“Quel avenir pour la libre administration des collectivités locales ?”, “Réformer la fonction publique territoriale : un changement de culture nécessaire ?”...) et des ateliers (“La qualité de l’air intérieur”, “Réseaux électriques : des solutions concrètes face aux défis de la transition énergétique des territoires”, “Innovation touristique et maîtrise de son budget”, “L’innovation managériale dans les collectivités”, “Commerce, logement, activités, quels outils fonciers pour accompagner la revitalisation des cœurs de ville ?”, “Développer des services sur les territoires ruraux”...). Egalement annoncée, une “Journée spéciale intercommunalités” où 2 thématiques seront développées : “Intercommunalités et transition énergétique : PCAET, énergies renouvelables, mobilités” le matin et “GEMAPI : mise en œuvre de cette compétence et premiers retours d’expériences” l’après-midi. Enfin à signaler qu’un espace rassemblera plusieurs exposants sur 8 pôles d’activités : Equipement / Environnement et Energie / Aménagement / Institutions et Partenaires / Conseil / Technologies et Communication / Social, enfance, seniors, loisirs et tourisme / Banques, assurances et mutuelles.

+ Cet événement bi-annuel, organisé par l’Association des maires de la Gironde, a réuni en 2016 quelque 120 exposants et accueilli près de 2 500 participants.

Inscriptions : www.selaq.fr