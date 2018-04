33 - Foire internationale de Bordeaux...

du samedi 12 mai 2018 au lundi 21 mai 2018

La Foire internationale de Bordeaux se déroulera du samedi 12 au lundi 21 mai. Quatre univers seront répartis sur 200 000 m2 d’exposition : “Créer mon habitat” (rénovation, aménagement...), “Elargir mes horizons” avec notamment le Salon des métiers de l’artisanat, “Réveiller ma gourmandise” avec les produits gastronomiques du terroir et le Salon de l’agriculture. Au programme de ce dernier, qui réunira 372 exposants, plusieurs événements professionnels : la 20e édition des Assises de l’origine portera sur le thème “Ambitions des politiques de qualité et d’origine dans la PAC 2020”, les Etats généraux de l’innovation (4e édition) s’articulera autour du thème “Les cultures intermédiaires multi-services”, le Carrefour de l’innovation agricole organisé par le Crédit Agricole d’Aquitaine et le pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest, les Cafés de la transition numérique “le temps d’en apprendre davantage sur les réseaux sociaux et leur utilisation” et la Conférence permanente de l’agriculture en Nouvelle-Aquitaine pour débattre et échanger “autour de l’agriculture et l’agroalimentaire régionales”. Enfin, à signaler le Bordeaux Geek Festival, créé en 2015 (lire par ailleurs l’hebdo/APS n° 1933) qui aura lieu du samedi 19 au lundi 21 mai. Pour cette 4e édition, 35 000 visiteurs sont attendus autour des univers des comics, de la science-fiction, des jeux vidéo, de la Web culture, des mondes parallèles et de l’industrie créative.

Information :

www.foiredebordeaux.com

www.salon-agriculture.fr

www.geek-festival.fr