L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

17 - Atelier : comment bien démarrer mon entreprise ?

le mardi 15 mai 2018

La CCI de La Rochelle organise le lundi 15 mai à La Rochelle un atelier intitulé “Comment bien démarrer votre entreprise ?”. Les conseillers de la CCI livreront conseils et astuces pour préparer une organisation au quotidien afin de démarrer dans les meilleurs conditions. Les objectifs de ce rendez-vous sont multiples : connaître les régles et les particulatités de l’entreprenariat, maîtriser la phase de démarrage de l’activité, savoir comment garder le contrôle des buts à atteindre, être en mesure de créer des indicateurs de suivi et être sensibilisé au risque de l’isolement.

+ Cette rencontre s’adresse aux porteurs de projet de création ou reprise d’entreprise ainsi qu’aux nouveaux chefs d’entreprise ayant moins d’un an d’activité.

Information et inscriptions : f.thiriaud@larochelle.cci.fr