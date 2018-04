L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

40 - Petit-déjeuner à Mont de Marsan : le financement

le mardi 29 mai 2018

La CCI des Landes organise le mardi 29 mai à Mont de Marsan un petit déjeuner qui sera consacré au “financement”. Ce rendez-vous qui s’adresse aux créateurs et repreneurs d’entreprise ainsi qu’aux jeunes chefs d’entreprises abordera comment préparer un dossier “vendeur” pour convaincre les futurs financeurs. Tous les modes de financement seront présentés et les participants pourront bénéficier de conseils auprès de professionnels du financement tels que banques, plate-forme de financement participatif ou structure de capital risque.

Information et inscriptions : valerie.robin@landes.cci.fr