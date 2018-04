L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

47 - Entreprise : Optimiser & sécuriser la transmission

le mercredi 25 avril 2018

La CCI de Lot-et-Garonne et la Chambre Interdépartementale des Notaires du Gers, du Lot et du Lot-et-Garonne organisent une conférence sur le thème “Optimiser & sécuriser la transmission de votre entreprise” le mercredi 25 avril à Agen. L’objectif ? “vous aider à mesurer les enjeux et les difficultés d’une telle opération” afin d’identifier le moment opportun pour opérer “une transmission d’entreprise réussie”. Dans cette perspective, plusieurs points seront abordés tels que le régime d’imposition des plus-values de cession des valeurs mobilières (cession dans le cadre du départ à la retraite), l’intérêt de la donation avant la cession, la transmission à titre gratuit (réduction des droits, démembrement, paiement différé et fractionnel), le recours à une société holding familiale de rachat, l’engagement collectif de conservation des titres permettant la réduction de 75 % de la valeur de l’entreprise taxable aux droits de mutation à titre gratuit...

Information et inscriptions : 05 53 77 10 91 - y.lenoir@cci47.fr