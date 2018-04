L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Le bois : Mieux construire pour déconstruire

le jeudi 26 avril 2018

L’ institut pour la transition énergétique Nobatek INEF4 organise, en partenariat avec Dhomino (bureau d’étude structure spécialisé dans la construction modulaire ossature bois) le Débatek “Le Bois : Mieux construire pour déconstruire”. Cette saison 2 se déroulera à Bordeaux le jeudi 26 avril. Quatre points seront développés : “Le bois : un atout pour l’économie circulaire” abordera le projet BAZED (démarche de conception deBÂtiments ZEro DÉchet) ; “Construire pour déconstruire et faire évoluer” s’intéressera au collège de Clisson (Loire-Atlantique) modulaire et démontable ; “Déconstruire pour construire” évoquera la déconstruction du restaurant La Capoeira à Pau et le réemploi des matériaux pour la construction d’une maison bicolimatique ; “La construction bois de demain” sera examinée du point de vue des intérêts économiques et des différents labels et certifications.

Inscriptions : www.nobatek.inef4.com