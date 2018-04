L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

87 - Workshop : Marketing digital et RGPD à Limoges

le jeudi 26 avril 2018

La CCI Limoges Haute-Vienne organise, en partenariat avec l’ALIPTIC (Association limousine des professionnels des technologies de l’information et de la communication) et la CPME 87 un workshop intitulé “Marketing digital et RGPD : Mariage forcé, mais mariage heureux !”, le jeudi 26 avril à Limoges. Kevin Gallot de l’agence de conseil en développement commercial et marketing Inflexia fera le point sur les différents enjeux de la nouvelle réglementation des données personnelles collectées par les entreprises qui entrera en vigueur le 25 mai prochain, puis présentera les avantages pour l’entreprise d’un point de vue concurrentiel ou en termes de notoriété.

Information et inscriptions : 05 55 45 15 15