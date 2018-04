33 - Colloque et lancement de l’Agro Smart Campus

le vendredi 4 mai 2018

La Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec la DRAAF, la mission Agrobiosciences-INRA et Bordeaux Sciences Agro (BSA), organise un colloque à l’occasion du lancement de l’expérimentation Agro Smart Campus, le vendredi 4 mai à Montagne Saint-Emilion. Le projet et ses enjeux seront présentés par le président de la Région Alain Rousset, Philippe de Guenin (DRAAF), Hubert de Rochambeau (INRA Bordeaux) et Olivier Lavialle (Bordeaux Sciences Agro). Il s’agira ensuite d’évoquer les “Apports du projet au sein du campus” (table ronde) et les “Intérêts thémathiques du projet”. La question “Quels bouleversements vont provoquer le numérique et la robotique dans l’écosystème agricole ?” sera au centre d’un débat où seront réunis François Brun (spécialiste des questions agriculture-numérique, ACTA), Bertrand Deraigne (chef de projet robotique & Usine du Futur, ADI) et Christian Germain (enseignant à BSA sur le big data). Et Yohan Delage (agriculteur en Charente), Emmanuel Catherineau (responsable enseignement, lycée de Bazas) et Sébastien Labails (responsable innovation de la cave de Buzet) feront part de leurs réactions. L’événement se terminera par une “Analyse des débats et visions du futur”. A signaler enfin que les interventions seront retransmises en direct sur le site intemacaps rnet de la Région Nouvelle-Aquitaine.

+ L’Agro Smart Campus est une expérimentation unique en France initiée par la Région Nouvelle-Aquitaine “qui se veut être une passerelle axée sur la diffusion des connaissances et des savoirs entre l’enseignement agricole, l’enseignement supérieur et la recherche”.

Information : www.nouvelle-aquitaine.fr