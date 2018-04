33 - Présentation du projet Man Machine Teaming

le mercredi 25 avril 2018

Le projet Man Machine Teaming sera présenté à Bordeaux le mercredi 25 avril à Bordeaux. Lancé et financé par la Direction générale de l’armement, MMT “c’est un écosystème large fédérant toutes les expertises via un mode de travail collaboratif impliquant tous les acteurs”. Et “c’est d’abord de l’innovation” car il s’agit de repenser l’autonomie de la machine et son interaction avec l’humain, en vue d’une application dans l’aéronautique de combat. Pour les start-up, PME ou organismes de recherche dans les domaines de l’Intelligence Artificielle, de la robotique et de la relation Homme-Système, “l’objectif est de contribuer (...) à des avancées qui seront applicables à l’aviation de combat du futur pour développer des capacités souveraines”. Lors de cette journée seront évoqués : les enjeux et les domaines techniques MMT, les conditions de création et de développement de l’écosystème des partenaires, le processus de sélection des partenaires et enfin les conditions de contractualisation.

Inscriptions : patricia.soulie@thalesgroup.com