79 - Rencontres créateurs, repreneurs et nouveaux dirigeants d’entreprise à Bressuire

le jeudi 17 mai 2018

Les Rencontres créateurs, repreneurs et nouveaux dirigeants (9e édition) auront lieu le jeudi 17 mai à Bressuire au sein de Bocapole. Cet événement est organisé par la CMA, la Chambre d’Agriculture et la CCI des Deux Sèvres, en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, Pôle Emploi et la CRESS (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire).

Objectif. Réunir en un même lieu les acteurs de la création et de la reprise d’entreprise en vue d’aider les porteurs de projets et jeunes chefs d’entreprise à faire “Les bonnes rencontres pour réussir”.

Programme. Le salon s’articulera autour de 5 espaces : Accompagnement / Comptable-Fiscal-Juridique / Financement du projet / Services de l’Etat / Assurances-Protection sociale. La journée sera également consacrée à des rendez-vous individuels préprogrammés avec des conseillers/experts. Les futurs créateurs-repreneurs pourront poser leurs questions quel que soit le stade d’avancement de leur projet et les nouveaux dirigeants s’informer sur des points précis concernant la gestion de leur entreprise. A signaler aussi que durant la matinée, trois conférences sont prévues. Elles porteront sur les thématiques suivantes : “Créateurs, repreneurs, nouveaux dirigeants d’entreprise, quels financements et aides possibles ?”, “Le digital pour développer son business” et “La micro entreprise 2018”.

Information et inscriptions : www.cci79.com