33 - Bordeaux : Longevity by SAPS, congrés international et salon de la Silver Economie

du mardi 15 mai 2018 au mercredi 16 mai 2018

Longevity by SAPS, congrés international et salon sur la Silver Economie, se déroulera le mardi 15 et le mercredi 16 mai à Bordeaux, au Hangar 14. Pour cette 3e édition, le pays à l’honneur est le Canada. Cet événement, créé par la société girondine I-Perform en 2016, est placée sous le haut patronage du ministère du Travail, du ministère de la Cohésion des territoires, du ministère des Solidarités et de la Santé et enfin du ministère des Sports. 2 400 visiteurs sont attendus.

Objectif. “Agir en accélérateur de rencontres au service des acteurs de la silver économie associant les enjeux de territoires, les politiques nationales et les échanges internationaux” en vue d’“apporter des solutions concrètent à la longévité”.

Programme. Pour l’ouverture de Longevity by SAPS, une conférence réunira Luc Broussy (président de France Silver Eco - directeur Général Ehpa Presse & Conseil - France Silver Eco), Françoise Jeanson (conseillère régionale déléguée Santé et Silver Economie Nouvelle-Aquitaine), Michel Laforcade, directeur général de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, Serge Guérin (sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement et à la “seniorisation” de la société) et Pierre-Olivier Lefebvre, directeur général du réseau francophone des Villes Amies des Aînés, autour du thème “La Silver Economie, état des lieux, avenir ou désillusion ?”. En suivant plusieurs rencontres thématiques rythmeront ces 2 journées. Les “Connecting Time” aborderont “L’avenir technologique : Environnement et digitalisation, avenir de la robotique, quel cahier des charges ?” ; “L’avenir chez soi ? Quelles sont les options, l’habitat évolutif ? La vie évolutive chez soi ? Les nouvelles façons de vivre ensemble ?” ; “Des solutions de financement pour la silver économie, Où aller chercher et comment s’y prendre ?” ; “Comment et pourquoi monter un gérontopole à l’échelle régionale, objectifs et bénéfices ?”... Et les “Master Class” exploreront d’autres sujets tels que “L’avenir du Sport santé en France ?” avec notamment un retour sur les directives gouvernementales, “L’avenir dans l’emploi & Silver Economie” avec un focus sur la formation mais aussi “Quel avenir dans l’emploi pour les + de 45 ans ? Agisme, accepter l’inacceptable“, sans oublier les “Regards croisés de la Silver Economie dans le monde”. Longevity by SAPS c’est aussi une convention d’affaires avec 500 rendez-vous préprogrammés, un espace de 1 000 m2 où seront rassemblés 60 exposants, un “Job meeting zone” pour favoriser l’emploi et la création d’entreprises dans ce secteur, un showroom où un Espace Lab regroupera start-up telles que Facilotab (tablette tactile simplifiée), Cottos Médical (vélo connecté), Ullo (supports technologiques de stimulation thérapeutique) et jeunes entreprises qui présenteront de nouvelles solutions (produits et services) pour améliorer le quotidien des seniors. Enfin à signaler que “Des pitch, entreprises & investisseurs” en présence de la Caisse d’Epargne, AG2R, France Angels (...) et un “Dîner réseaux” sont également annoncés.

Information et inscriptions : www.longevity-congres.com