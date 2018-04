33-87-64-47 - Forum néo-aquitain de l’apprentissage dans les métiers du numérique et de l’ingénierie “Apprentissage Now #1”

le mercredi 25 avril 2018

Le Forum néo-aquitain de l’apprentissage dans les métiers du numérique et de l’ingénierie “Apprentissage Now #1” se déroulera le mercredi 25 avril en parallèle à Pessac (Aquitaine Cap Métiers), Limoges (Ester Technopole), Bidart (Estia) et Agen (lieu non précisé). Cet événement est organisé par le SYRPIN (Syndicat régional des professionnels de l’informatique & du numérique) en partenariat avec la branche professionnelle du Numérique et de l’Ingénierie et les clusters numérique de Nouvelle-Aquitaine (ALIPTIC, etic 47, Inoo, Pays Basque digital, Cinov Nouvelle-Aquitaine, le Fafiec, concepteursdavenirs.fr...).

Objectif. Faire connaître le dispositif d’apprentissage pour les entreprises et mettre en relation entreprises et candidats.

Programme. La matinée sera consacrée aux chefs d’entreprises et professionnels. Une présentation, des témoignages et des échanges sur le dispositif d’apprentissage sont prévus (avec des rediffusions interactives sur les sites). L’après-midi la Bourse de l’apprentissage permettra aux candidats de rencontrer les entreprises du numérique et de l’ingénierie qui recherchent des apprentis.

Information et inscriptions : www.syrpin.org