33 - Roadshow WAI Boost by BNP Paribas à Bordeaux

le mardi 24 avril 2018

Le roadshow WAI Boost by BNP Paribas fera étape à Bordeaux le mardi 24 avril. L’objectif ? Présenter le programme d’accélération WAI (We Are Innovation), créé pour accompagner les entreprises qui innovent, et les thématiques recherchées par les corporates. A la clef pour les entreprises sélectionnées : co-expérimentation avec l’une des grandes entreprises partenaires et intégration dans le dispositif d’accélération complète (business et technique) d’une durée de 6 mois avec des entrepreneurs de L’Atelier BNP Paribas.

+ L’appel à candidatures pour la saison 4 est ouverte jusqu’au 6 mai.

Inscriptions : wai.bnpparibas/appel-a-candidatures