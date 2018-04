L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Expérience client dans le retail... à Bordeaux

le jeudi 26 avril 2018

Le Club Commerce Connecté (Digital Aquitaine) organise le jeudi 26 avril à Bordeaux une rencontre CCC-Connection sur le thème “Expérience client dans le retail, marketing digital expérientiel”. Le pôle de compétitivité mondial consacré aux industries du commerce (PICOM) présentera New Shopping Experience. Ce programme permet aux start-up et entreprises innovantes de tester leurs concepts en situation, dans les magasins et enseignes partenaires.

Inscriptions : club-commerce-connecte.com