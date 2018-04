L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

79 - Numérique : Les smarts contrats à Niort

le mercredi 25 avril 2018

Le SPN (le réSeau des Professionnels du Numérique) organise un Café Techno le mercredi 25 avril à Niort. Il sera consacré aux “Smarts contrats”. Appelés aussi contrats intelligents, ils “sont en train de révolutionner la manière de concevoir et d’exécuter les contrats”. Frédéric Cuif du Cabinet Descartes Avocats (fondateur) abordera la blockchain ou chaîne de blocs, technologie qui sera utilisée pour les contrats qui “s’exerceront demain de manière décentralisées (peer to peer) limitant l’intervention humaine qui servait à construire et à contrôler les relations contractuelles”. Outre leur définition, il s’agira d’évoquer les enjeux et les différentes applications.

Inscriptions : www.spn.asso.fr