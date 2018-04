L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

86 - Rencontres territoriales de Poitou-Charentes

le vendredi 27 avril 2018

Les Rencontres territoriales de Poitou-Charentes se dérouleront à Chasseneuil du Poitou (site du Futuroscope), le vendredi 27 avril. Pour cette 4e édition, 42 exposants sont attendus. Plusieurs conférences et ateliers rythmeront cette journée sur les thématiques suivantes : “L’innovation managériale”, “Les démarches participatives”, “La communication financière : comment communiquer auprès des habitants et des agents sur les contraintes financières de nos collectivités, et avec quel objectif ?”, “Culture et attractivité du territoire” et “La réforme du droit de l’urbanisme”. L’événement se clôturera avec l’assemblée générale de l’union régionale Poitou-Charentes du Syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales.

Information et inscriptions : www.rencontresterritoriales-poitoucharentes.fr