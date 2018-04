L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

47 - Bien-être et bien vivre au travail...

le vendredi 27 avril 2018

Le club RH de la CCI de Lot-et-Garonne organise une rencontre consacrée à la présentation d’actions mises en place autour du “bien-être et bien vivre au travail”, le vendredi 27 avril à Agen. Cette matinée commencera par un tour de table qui sera suivi du témoignage de l’entreprise Les 3 Domaines (coopérative de pommes) et d’une présentation de Gilles André (directeur Agen Expo Congrès) des journées professionnelles du bien-être au travail organisées à Agen et Toulouse. Un focus est également prévu sur les risques psychosociaux (RPS) au travail.

Information et inscriptions : 05 53 77 10 49