33 - Prochain Café de la création CA à Libourne

le vendredi 27 avril 2018

Le prochain Café de la création, organisé par le Crédit Agricole Aquitaine, se déroulera à Libourne le vendredi 27 avril. Cette rencontre “conviviale et informelle”, destinée à “celles et ceux qui ont une idée pour entreprendre”, réunira plusieurs partenaires de la création d’entreprise : expert-comptable, avocat, conseiller bancaire, représentants de la CCI, de la CMA, de réseaux d’accompagnement.... Ils répondront aux questions des participants quel que soit le niveau de maturité de leur projet.

+ Initiés il y a 2 ans, les Cafés de la création ont pour objectif de “valoriser l’initiative et encourager le développement d’entreprises en Aquitaine”.

Inscriptions : cafesdelacreation@ca-aquitaine.fr