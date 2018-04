L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

16 - Conférence : la gestion des données personnelles

le jeudi 26 avril 2018

La CCI International Nouvelle-Aquitaine, Entreprise Europe Network et le cabinet Plasseraud (conseil en propriété industrielle et intellectuelle) organisent le jeudi 26 avril à Angoulême une conférence sur le thème “Gestion des données personnelles, comment préparer votre entreprise ?”. Alors que le nouveau cadre européen, RGPD (règlement général pour la protection des données), entrera en vigueur le 25 mai prochain, cette rencontre a pour objectif de faire un tour d’horizon des mesures les plus significatives de cette nouvelle réglementation. Des conseils pratiques seront également donnés.

Inscriptions : www.charente.cci.fr